Veteriner hekim sokak hayvanlarını "askıda mama" uygulamasıyla besliyor
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Veteriner hekim sokak hayvanlarını "askıda mama" uygulamasıyla besliyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan veteriner hekim Ahmet Özmen, yoksullara yardım amacıyla zaman zaman gerçekleştirilen "askıda ekmek" ve "askıda çorba" gibi uygulamalardan esinlenerek sokak hayvanlarını beslemek için "askıda mama" uygulamasını hayata geçirdi.

Veteriner hekim sokak hayvanlarını
05.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:48

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan veteriner hekim Ahmet Özmen, yoksullara yardım amacıyla zaman zaman gerçekleştirilen "askıda ekmek" ve "askıda çorba" gibi uygulamalardan esinlenerek sokak hayvanlarını beslemek için "askıda mama" uygulamasını hayata geçirdi.

Merzifon ilçesinde bir veteriner kliniği işleten Özmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için "askıda mama" uygulamasını başlattı.

Uygulama ile hayvanseverlerin verdiği destekle alınan yiyecekler, şehrin farklı noktalarına konulan mama kaplarıyla sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Özmen, AA muhabirine, vatandaşların kliniğe gelerek sokak hayvanları için mama ücreti bıraktığını, kendilerinin de bununla aldıkları yiyecekleri sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını söyledi.

Uygulama sayesinde birçok sokak hayvanını doyurduklarını belirten Özmen, "Mahallemizdeki kedi, köpek, kuş gibi hayvanların gıda ve su ihtiyaçları olduğunu gözlemledik. Bu hayvanlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle boş olan bir yeri sokak hayvanlarının barınması için düzenleyip yem ve su ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

Dışarıdan çok hayvan geldiğini görünce hayvansever vatandaşların kendilerine destek verdiğini dile getiren Özmen, "Daha sonra bir kampanya başlattık. Ulaşabildiğimiz bütün sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. 'Askıda mama' uygulamasına destek veren vatandaşlarımızı tabelamıza yazarak diğer insanlara örnek olmaları için çabalıyoruz. Bu uygulama bizim de vatandaşların da hoşuna gitti. Aynı zamanda hayvanların da hoşuna gitti." ifadesini kullandı.

"Bulunduğumuz yerde tek canlı biz değiliz"

Salgın sürecinde lokantaların kapalı olması nedeniyle artan yemek de bulunmadığına dikkati çeken Özmen, şunları kaydetti:

"Bu süreçte uygulamamızın çok işe yaradığını gördük. Biz sadece insanlık görevimizi yapıyoruz, inşallah bundan sonra kampanyamızı daha da büyütürüz. Dünyayı beraber paylaşıyoruz, bulunduğumuz yerde tek canlı biz değiliz. Onlara saygı gösterelim, onlar için yapabileceğimizi yapalım. Heves için onları alıp daha sonra evimizden uzaklaştırmayalım. Sokak hayvanlarının karnını doyurup yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak çok zor bir şey değil. İlla evde beslemek zorunda değiliz. Sokağında, mahallende bulunan hayvanlara su verebiliyorsak su verelim, yemek verebiliyorsak yemek verelim."

Kampanyaya destek veren esnaf Yasemin Sunar ise Özmen'in uygulamasını takdir ettiklerini vurgulayarak, "Herkesin sokak hayvanlarımıza karşı duyarlı olmasını bekliyoruz. Biz Ahmet bey sayesinde sokak hayvanlarının farkına varabildik. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. İnşallah uygulamayla şehrimizde aç hayvan kalmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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