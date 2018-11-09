Vestel Teknolojisine Ces'ten İnovasyon Ödülü

Vestel Beyaz Eşya, vakum teknolojisi ve FermentStore buzdolapları ile dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'ten inovasyon ödülü kazandı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 28 kategoride yüzlerce markanın teknolojilerinin yarıştığı CES Unveiled ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

Vestel'in buzdolaplarına, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'ten inovasyon ödülü geldi. Vestel'in ödüllü ürünleri, 8-11 Ocak 2019'da Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2019 Fuarı'nda da sergilenecek.

Vestel Beyaz Eşya'nın ödül kazanan Fermentstore teknolojili buzdolabı; kullanıcıların yoğurt, kefir gibi gıdaları özel bir bölmede sağlıklı bir şekilde mayalamalarını ve bozulmadan saklamalarını sağlıyor.

Buzdolabının kokması, yiyeceklerin kokularının birbirine karışması ya da ürünlerin paketi açıldıktan sonra hemen bozulmasının önüne geçen vakum teknolojisi ise ürünleri vakumlayarak hem ömürlerini 8 kata kadar uzatıyor hem de koku sorunlarının önüne geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel'in bir TV ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi olduğunu bildirdi.

Tüketicinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojileri hayata geçirerek trendleri takip eden değil, öncü bir konumda olduklarını aktaran Erdoğan, tüketicileri dinlediklerini ve onların ihtiyaçlarını, taleplerini dikkate alarak üretim yaptıklarını kaydetti.

Erdoğan, sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımla daha az enerji, su tüketen, daha sessiz makineler üretmenin yollarını ararken bir yandan da hayatı kolaylaştıracak, değişen yaşam koşullarına göre şekillenen yeni teknolojiler oluşturmanın peşinde olduklarını bildirdi.

Erdoğan, "CES, tüketici elektroniği alanında çok önemli bir buluşma noktası. Aldığımız inovasyon ödülü ile Vestel markamızın dünya trendlerini ve standartlarını belirleyen şirketlerden olduğunu bir kez daha kanıtladık." ifadelerini kullandı.