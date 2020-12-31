Vestel'den, Vestel Holland B.V. ile Vestel Benelux B.V'nin birleşmesine ilişkin açıklama
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Vestel'den, Vestel Holland B.V. ile Vestel Benelux B.V'nin birleşmesine ilişkin açıklama

31.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:22
Vestel'den, Vestel Holland B.V. ile Vestel Benelux B.V'nin birleşmesine ilişkin açıklama

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Holland B.V ile Vestel Benelux B.V'nin Vestel Holland B.V çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesine karar verildiğini bildirdi.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Holland B.V ile Vestel Benelux B.V'nin Vestel Holland B.V çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesine karar verildiğini bildirdi.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin Hollanda'da mukim iştirakleri olan Vestel Holland B.V ile Vestel Benelux B.V'nin Vestel Holland B.V çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesi kararı alınmıştır." denildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla tescil edilen söz konusu birleşme ile operasyonel verimlilik ve sadeleştirilmiş bir kurumsal yapının amaçlandığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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