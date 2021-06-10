ATO, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda açtığı stantla verimlilik esaslı projelerini tanıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Verimlilik Vakfının bu yıl "İleri Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirdiği 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda stant açtı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye Verimlilik Vakfının bu yıl "İleri Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirdiği 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda stant açtı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO standında, verimliliği temel alarak gerçekleştirilen proje ve çalışmalar ile Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Ankara Marka Buluşmaları gibi uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi veriliyor.

ATO standını, fuarın ilk gününde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da aralarında yer aldığı çok sayıda kişi ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran da stantta ATO'nun verimliliği temel alan yaklaşımlarla hayata geçirdiği proje ve çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, ATO'nun, tüm faaliyetlerini verimliliği esas alarak gerçekleştirdiğini ifade etti.

Odada organ üyelerinin e-imza kullanımı, ATO mobil ve ticaret sicili dokümanlarının dijitalleştirilmesi gibi uygulamalarla elektronik hizmetlerini artırarak verimli çalışmayı temel aldıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Odamız, 60 bin üyesi ve 67 meslek komitesi ile turizmden sağlığa, tarımdan enerjiye kadar çok geniş bir alanda çalışma yürütüyor. ATO olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman verimliliği esas alıyor, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek üyelerimizin, başkentimizin ve ülkemizin verimliliğine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Verimlilik artışı, sürdürülebilir büyümenin başka bir ifadeyle kalıcı refah artışının en temel kaynağıdır."

Baran, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın, Türkiye'deki dev teknoloji firmaları ile yeni başlayan "start-up" firmalarını buluşturduğunu ve bunun ülkenin teknolojik kapasitesini gösterme açısından önem taşıdığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Verimliliği teşvik eden ve gelişmesi için mesai harcayan Türkiye Verimlilik Vakfının düzenlediği bu fuarı çok kıymetli buluyorum. Fuar'da yer alan 'start-up sokağı' genç girişimcilerimizin emeklerini göstermesi için büyük bir imkan yaratıyor. Üreten, çalışan, hem kendini hem memleketi geliştiren bu zihinlerin ürünlerine yakından tanık olmak için herkesin bu fuarı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salgın sürecinde fuar ve organizasyonlar fiziki ortamda yapılamadı ancak kademeli normalleşme ile başkentte bu tür etkinlikler başladı. Fuarlar ticaret hayatının çok önemli bir parçası."

Baran, fuardaki "V-Talks Experiences Programı"na da katıldı, konuşmacılara plaketlerini Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü ile takdim etti.

Stant, 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık