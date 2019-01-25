Venezuela: BM'ye Göre '20 Kişi Hükümet Yanlısı Güçlerce Öldürüldü, Kriz Kontrolden Çıkabilir'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da süren krizin kontrolden çıkabileceğini ve feci sonuçları olabileceğini söyledi.

Michelle Bachelet, hükümet yanlısı güçlerin 20 kişiyi vurarak öldürdüğü yönünde güvenilir bilgiler aldıklarını söyledi.

Bachelet, güvenlik güçlerinin şiddet kullanımını kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, göstericilere karşı aşırı güç kullanıldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ni Cumartesi günü acil toplantıya çağırmıştı.

Toplantıda ABD'yi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil edecek.



Guaidó: Maduro için af çıkarabilirim Öte yandan, Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif siyasetçi Juan Guaidó da, eğer Devlet Başkanı Nicolas Maduro iktidarı bırakırsa onun için af çıkarmayı düşünebileceğini söyledi.

Juan Guaidó, "Anayasal düzeni geri getirmeye hazır olanlar için bu tür aflar masada" dedi.

Guaidó, Çarşamba günü kendini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve krizi sonlandırmak için ordu dahil her kesimle görüşeceğini söylemişti.

'Kimse böyle yaşamak istemez'

Guaidó ve müttefikleri ise Maduro'yu hile yapılan seçimlerle iktidara el koymakla suçluyor.

ABD'de İspanyolca yayın yapan televiyon kanalı Univision'a konuşan Guaidó "Özgür seçimleri garanti altına almaya çalışıyoruz. ve bunu en kısa zamanda yapmak istiyoruz. Ama bir diktatörlükte yaşıyoruz" dedi.

Financial Times gazetesine verdiği mülakatta ise "Kimse böyle yaşamak istemez. Siyasetleri ne olursa olsun. İnsanların evlerinde beş altı aydır sular akmıyor, ilaçları yok, gıda alacak paraları bile yok" ifadelerini kullandı.



Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López ise Guaidó'yu Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlamış ve onun girişiminin ardında dış güçlerin olduğunu söylemişti.

López, ordunun, Guaidó'nun ülkeyi bölmesine izin vermeyeceğini belirtmişti.

Hangi ülke kimi destekliyor?

ABD, 10'dan fazla Latin Amerika ülkesi, Kanada ve İngiltere Guaidó'yu destekliyor ve onu "meşru başkan" olarak tanıyor.

Rusya ise Guaidó'ya destek veren ülkeleri kınıyor, bu tavrın uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve katliamlara yol açacağını vurguluyuor.

Çin ve Türkiye de Maduro'ya destek veriyor. İnsanlar neyi protesto ediyor?

Nicolas Maduro 2013 yılından bu yana Venezuela'yı yönetiyor ve bu ay başında görevde ikinci dönemine başladı.

Ancak Maduro yönetimi hem üke içinde hem de uluslararası alanda insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela son birkaç yıldır ekonomik çöküş de yaşıyor.