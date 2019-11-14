Venedik'te hayat normale dönüyor

14.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:37

İtalya'nın su kanallarıyla ünlü kenti Venedik'te aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, su seviyesi 145 santimetreye ulaşmıştı. Venedik bugün güneşli bir güne uyanırken, belediye ve itfaiye ekipleri, su basan bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

İtalya'nın kuzeyindeki aşırı yağışlar ve kötü hava koşulları, su kanallarıyla ünlü turistik kent Venedik'in sular altında kalmasına neden olmuştu. Yerel medya, Venedik'in bu sabah güneşli ve temiz bir gökyüzüne uyandığını duyurdu. Öte yandan, İtalyan itfaiyesi ve kurtarma hizmetleri Vigili del Fuoco'nun yanında belediye çalışanları da su baskınlarının yaşamı etkilediği bölgelerde, yüksek kapasiteli pompalarla gece boyu çalışarak sokaklardaki sel sularını temizlemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Vigili del Fuoco'nun çalışmalarından görüntüler-Yüksek kapasiteli pompaların sel sularını temizlemesi

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Kaynak: DHA