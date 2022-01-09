Vedat Özyılmaz güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vedat Özyılmaz güven tazeledi

Vedat Özyılmaz güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Samsun'da Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Vedat Özyılmaz güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Vedat Özyılmaz güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda yapılan olağan genel kurula esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Genel kurulda divan başkanlığına Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler seçildi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Vedat Özyılmaz, güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Yönetim Kurulu ise Başkan Yardımcısı Necdet Hacı Yunus ve üyeler İsa Şentürk, Berat Baş, Ramazan Acar, İbrahim Aydoğdu ve Mesut Keskin'den oluştu. - SAMSUN

Vedat Özyılmaz güven tazeledi

Vedat Özyılmaz güven tazeledi

Vedat Özyılmaz güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title