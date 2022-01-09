Vedat Özyılmaz güven tazeledi

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Vedat Özyılmaz güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda yapılan olağan genel kurula esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Genel kurulda divan başkanlığına Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler seçildi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Vedat Özyılmaz, güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Yönetim Kurulu ise Başkan Yardımcısı Necdet Hacı Yunus ve üyeler İsa Şentürk, Berat Baş, Ramazan Acar, İbrahim Aydoğdu ve Mesut Keskin'den oluştu. - SAMSUN