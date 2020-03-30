SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› “Ve küçük çocuk, onlara liderlik etti” - Spor
basketbol, Knight, Spor

“Ve küçük çocuk, onlara liderlik etti”

“Küçükken NBA’de oynamayı hayal bile edemiyordum. Çünkü tek amacım buzdolabımıza birkaç günlük yemek bulmaktı.

30.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:04
“Ve küçük çocuk, onlara liderlik etti”

“Küçükken NBA’de oynamayı hayal bile edemiyordum. Çünkü tek amacım buzdolabımıza birkaç günlük yemek bulmaktı.” diyor Isiah Thomas, 1981 NBA Draft gecesinde.

O gece Detroit Pistons tarafından ikinci sırada seçilen Thomas’ın birkaç ay öncesine kadar ilk 15’ten seçilmesi bile beklenmiyordu. Fakat 30 Mart 1981 NCAA Finali’nde North Carolina’ya karşı sergilediği performans, onun draft sıralamasını ve oyun repertuvarını yükseltip bir NBA yıldızı yaratacaktı. Ancak sonralarda, “Bebek yüzlü suikastçı” lakabını alacak olan Thomas için bu yükseliş fazlasıyla zorlu basamakların ardından yaşanacaktı.

30 Nisan 1961, Chicago, Illinois. İkisi kız olmak üzere sekiz çocuk sahibi olan Thomas ailesi, son üyeleri Isiah’ın dünyaya gelmesinin sevinci içinde. Aile, Chicago’nun en yoksul bölgelerinden biri olan Illinois Batı Yakası’nda yaşıyor. Isiah’ın babası, uluslararası bir biçerdöver şirketinin ilk Afro-Amerikalı işçisi olarak görev alırken annesi Mary Thomas, ev işleriyle uğraşıyor.

Otomasyon sisteminin gelişip insan iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltması ve şirketin istihdam kısıtlamasına gitmeye başlaması sonrasında baba Thomas, birkaç ay işsiz kalıyor. 1964’de elektrikçi olarak çalışıyor. Fakat, hem kazandığı paranın ailesine yetmemesi hem de işinden memnun olmaması nedeniyle bir gece, depresif bir şekilde evden kaçıyor ve bir daha geri dönmüyor.

Sekiz çocukla birlikte kalan Mary Thomas, komşularından gelen destek ve birkaç temizlik işiyle sekiz çocuğunun yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Ailedeki herkesin ana hedefi o günü tok bir şekilde tamamlamak: Buzdolabına bir şeyler girmeli, karnımız boş bir şekilde durmamalı, restoranların artık kısımlarına bakılmalı ve umut asla kaybedilmemeli.

Konu hakkında daha sonralardan yazdığı kitapta, “Açtık. Hepimiz açtık. Bir tabak spagetti bulduğumuzda her bir salkımı paylaşıyorduk. Bugünkü gibi ağzına kadar yemekle dolu olan buzdolaplarına o günler sahip değildik. Hatta bir zaman geldi ve buzdolabının fişini çekmeye karar verdik. Böylece elektrik faturamız biraz daha düşük gelebilirdi.” diyen Thomas’ın yolu henüz dört yaşındayken basketbolla kesişiyordu.

Abisi Larry, Katolik Gençler Ligi’nin tanınmış oyuncularından biriydi. Fakat çok disiplinsizdi. Isiah, abisinin davetiyle bir maçta dört dakika süre almış ve dripling edip birkaç turnike isabeti bulmuştu. Bunu yaparken henüz dört yaşındaydı. İşte o zaman ailesi ve kendisinin geleceğinin basketbolda olacağını anlıyordu.

Thomas, zamanının büyük bir kısmını Batı Yakası’ndaki parkta basketbol oynayarak geçiriyordu. Bazen abileriyle bazen en yakın arkadaşı Matt’le bazen de tek başına, gri sahada, basketbol oynuyordu. Thomas için basketbol oynamak onu dönemin uyuşturucu batağından da geri tutuyordu. Öyle ki bölgeleri, uyuşturucu dağıtımının merkezlerinden biriydi.

Isiah’in abilerinden olan Henry, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle lisedeki basketbol takımından atılmıştı. Bir ara Chicago Bulls tarafından denenmeye çağrılan Larry ise ayak bileğindeki sorun nedeniyle bu fırsatı kullanamıyordu. Ailenin bütün yükü yavaş yavaş Isiah’in üzerine doğru kayıyordu. Ve o, bunu gayet iyi biliyordu.

Liseye geçiş yılında yerel bir turnuvada sergilediği performansı takip eden St. Joseph Lisesi antrenörü Gene Pingatore, Isiah’in ailesiyle görüşüp onu gelecek sene takımında istediğini ve bütün masraflarını karşılayacaklarını söylüyordu. Isiah ve annesi Mary, bu teklifi bir an bile düşünmeden kabul ediyorlardı.

Thomas, lise dönemi boyunca hem eğitimini hem de basketbol tutkusunu bir arada götürmek istiyordu. Hem akıllı hem de süper yıldız olmak istiyordu. Bu sebepten ötürü evlerinden 50 kilometre uzakta olan okula gitmek için her sabah 05:30’da kalkıyordu. Önce uzun bir yürüyüş, ardından otobüs ve yine uzun bir yürüyüşle birlikte okula varıyordu.

St. Joseph’te sergilediği performansla birlikte Westchester’ın en ünlü oyuncusu oluyordu. İlk yılında ABD’yi Porto Riko’daki Pan Amerikan Oyunları’nda temsil ediyordu. Onlarca rekoru altüst ederken yavaş yavaş basının da ilgisini çekiyordu. Ve bu ilgi sonucunda lisedeki kariyeri yalnızca bir yıl sürdü. Zira efsanevi koç Bob Knight’ın başında olduğu kolej takımı Indiana Hoosers, Thomas’ı global bir yıldıza dönüştürmenin ilk adımını atıyordu.

Thomas’ın Hoosers’a transferi ülke genelinde büyük bir yankı yarattı. Yerel bir yıldızdan ulusal bir genç yıldız adayına dönüştü. Tabii ilk sezonunda Bob Knight’ın kendisine üç hafta uzaklaştırma vermesi kafalara bazı soru işaretlerini getiriyordu. Isiah, konuyla ilgili olarak kitabında şunları söylüyor: “Eee, bu zor. Koç Knight’la çalışmak hem çok iyi hem de çok kötü. İyi kısmını anlatmama gerek yok ama kötü kısmı… Biraz fazla disiplinli. Hem de çok fazla. Takımdaki üçüncü ayımdı ve antrenmana altı dakika geç kaldığım için bana üç hafta uzaklaştırma cezası verdi. Ne kadar yetenekli olursanız olun onun felsefesinden iyi değilsiniz. Ve dostum, bu doğru.”

Çalkantılı geçen ilk sezonun ardından Thomas ve Koç Knight arasında ikinci yılda iyi bir kimya oluşmuştu. Thomas’ın agresif saha dışı davranışlarını dizginleyip bunu saha içinde rakiplerine karşı kullanması ve Koç Knight’in iki pivotlu klasik 80’ler basketboluna dönüp Thomas’a daha fazla perde oyunu çizmesiyle Hoosers, yıl sonunda şampiyonluğa ulaşacaktı.

30 Mart 1981, Philadelphia. NCAA Finali. Bir tarafta Michael Jordan’lı yıllarını arayan ve Sam Perkins, Al Wood gibi isimlerle çıkış yakalamaya çalışan North Carolina, diğer tarafta ise Isiah Thomas önderliğinde Indiana Hoosers. Başa baş geçen ve 27-26 Hoosers üstünlüğüyle biten ilk yarının ardından ikinci yarı, Wood’un etkili oyunuyla UNC’nin üstünlüğünde başlıyor. Fakat Thomas, ilk birkaç dakikalık durgunluğun ardından sazı eline alıyor ve maç bitene kadar da bırakmıyor.

Hoosers, Carolina’Yı 63-50 mağlup edip şampiyonluğa ulaşıyor. 23 sayı, beş asist ve dört top çalmayla oynayan Thomas, Final Four’un oyuncusu seçiliyor. Maçtan sonra ülkedeki birçok basın kuruluşunda kendisi hakkında, “Ve küçük çocuk, onlara liderlik etti.” (Yeşaya Peygamber’in kitabında yer alan önemli bir bölümün başlığı.) manşetleri atılıyor.

Hâli hazırda sahip olduğu yeteneklere ek olarak şampiyonluk apoleti kazanıyor. 183 santimetrelik boyuyla sergilediği cesur oyun sayesinde ülkenin bir numaralı fenomenlerinden biri hâline geliyor. Bob Knight’tan övgü dolu sözler alıyor. Kısacası bu maç, onun kariyerini her anlamda bambaşka bir seviyeye yükseltiyor…

Tabii sonrası neredeyse herkesin malumu, Thomas; 13 yıllık NBA kariyerinde yalnızca Pistons forması giyer, iki kez şampiyonluk kazanır, 12 kez All Star seçilir, “Bad Boys” takımının bebek yüzlü katili olur, kısaların post bölgesinde oynayabildiğini göstermesiyle “spacing” kavramına yeni bir boyut katar, uzunların karşısında agresif kalmaya çalışır, onlarca kavgaya karışır, emekliliğinin ardından yöneticilik macerasına atılır ancak bu macera kısa sürer ve basketbol yayıncısı olarak hayatına devam eder.

Bir buzdolabını doldurma hedefiyle dört yaşında yazmaya başladığı hikâyede 30 Mart 1981 gecesinde yaşadıkları ve bitmek bilmeyen basketbol takıntısı, onu NBA’in Şöhretler Müzesi’ne kadar taşıdı. Ve küçücük boyuyla kendisinden her anlamda büyük olan oyunculara karşı “lider” oldu…


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig'de play-off iddiaları için, Bakanlık'tan resmi açıklama geldi Spor
Süper Lig'de play-off iddiaları için, Bakanlık'tan resmi açıklama geldi
'Evde kal' çağrısına kendisi uymadı! Ronaldo'dan inanılmaz ihmal Spor
"Evde kal" çağrısına kendisi uymadı! Ronaldo'dan inanılmaz ihmal
Yusuf Yazıcı doğduğu yeri unutmadı, dağıtımı elleriyle yaptı Spor
Yusuf Yazıcı doğduğu yeri unutmadı, dağıtımı elleriyle yaptı
Işıl Reçber sessizliğini bozdu, eleştirilere sert tepki gösterdi! Spor
Işıl Reçber sessizliğini bozdu, eleştirilere sert tepki gösterdi!
İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı Spor
İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı
Terim ve Albayrak'ın iyileştiği iddiasına, G.Saray'dan yanıt geldi Spor
Terim ve Albayrak'ın iyileştiği iddiasına, G.Saray'dan yanıt geldi
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Demet Şener Şeyma Subaşı Chloe Loughnan
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: “Ve küçük çocuk, onlara liderlik etti” - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 13:18:44. #1.15#
title