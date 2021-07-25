Vatikan 5 binden fazla gayrimenkulü olduğunu açıkladı
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Vatikan 5 binden fazla gayrimenkulü olduğunu açıkladı

Vatikan 5 binden fazla gayrimenkulü olduğunu açıkladı
BBC - Haberler | Dünya

Vatikan, tartışma ve skandallara da konu olan gayrimenkul varlıklarını ilk kez açıkladı.

Vatikan, tartışma ve skandallara da konu olan gayrimenkul varlıklarını ilk kez açıkladı. Açıklanan belgeler, Vatikan'ın büyük kısmı İtalya'da olmak üzere 5 binden fazla taşınmaz mülke sahip olduğunu gösteriyor.

Vatikan'ın mal varlıkları ve yatırımlarından sorumlu birimi Apsa tarafından yayımlanan belgelere göre bu 5 bin gayrimenkulden 4051'i İtalya topraklarında. İtalya dışında da, Londra ve Paris gibi birçok kentin lüks bölgelerindekiler de dahil 1100'den fazla Vatikan gayrimenkulü var.

İtalya'daki mülklerin yüzde 92'si, Vatikan'ın da içinde yer aldığı Roma kenti sınırları içinde yer alıyor.

Apsa Başkanı Nunzio Galantino'nun yaptığı açıklamaya göre Vatikan'ın gayrimenkullerinin yüzde 14'ü "serbest piyasa" koşullarında kiraya veriliyor. Yüzde 86'sı ise hastane, okul, manastır gibi kiliseye ait kuruluşlar ya da kilise çalışanları tarafından kullanılıyor. Bunlardan bazıları ücretsiz; bazıları ise düşük kiralar karşılığında kullanımda.

Yolsuzluk skandalı davası başlıyor

Vatikan'ın gayrimenkulleri vergi kolaylıklarından dolayı İtalya'da zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Bu gayrimenkul ve yatırımlar son olarak büyük bir yolsuzluk skandalına da konu olmuştu.

Vatikan'ın Londra'da bir binayı satın alması sırasında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan dava gelecek Salı başlayacak. Davada yargılanacak 10 kişi arasında Vatikan'da üst düzey görevlerde bulunmuş Kardinal Angelo Becciu da bulunuyor.

İki yıl süren soruşturmanın sonunda hazırlanan 487 sayfalık iddianameye göre, Vatikan'ın bu 350 milyon euro'luk yatırımdan milyonlarca euro zarar ettiği hesaplanıyor. Bu paranın büyük kısmının Katolik Kilisesi'ne yapılan bağışlardan geldiği belirtiliyor.

Sanıklara bu satın alma işlemi sırasında zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk yapma gibi suçlamalar yöneltiliyor.

BBC
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