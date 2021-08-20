Vatandaşlar sağlıklı gıdaya Nilüfer Bostan'la ulaşıyor

Nilüfer Belediyesi, Konaklı'nın meşhur kavununu, yerli tohumdan üretilen Çaylı karpuzunu ve ekolojik tarım şartlarında yetiştirilen incirleri Nilüfer Bostan'da tüketiciyle buluşturuyor.

Nilüfer Belediyesi, Konaklı'nın meşhur kavununu, yerli tohumdan üretilen Çaylı karpuzunu ve ekolojik tarım şartlarında yetiştirilen incirleri Nilüfer Bostan'da tüketiciyle buluşturuyor.

Sağlıklı gıda konusunda önemli çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, öte konusunda da üreticiye destek oluyor.

Nilüfer Belediyesi'nin halkı sağlıklı gıda ile buluşturma hedefiyle S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) işbirliğiyle faaliyete geçirdiği Nilüfer Bostan'da, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 21 kooperatif ve derneğin, yüzden fazla çeşit ürünü satışa sunuluyor. Vatandaşlar, Nilüfer Bostan sayesinde, ağlıklı gıdaya kolaylıkla ulaşma fırsatı buluyor. Birçok ürün çeşidinin yanında mevsimine göre ekolojik tarım şartlarında yetiştirilen çeşitli meyve ve sebzeler de, Nilüfer Bostan'ın yanında oluşturulan satış standındaki yerini alıyor.

Daha önce coğrafi işaretli Hasanağa enginarının satışının yapıldığı Nilüfer Bostan standında bu kez, erli kavun, karpuz ve incir satışı yapılıyor. Nilüferliler, Konaklı'nın meşhur "Dilimli" ve "Hırsız almaz" cinsi kavunlarına, Çaylı Mahallesi'nde yerli tohumlardan herhangi bir kimyasal kullanılmadan üretilen karpuzlara kolaylıkla erişebiliyor. Stantta ayrıca NİLKOOP'un Fadıllı Mahallesi'nde ekolojik tarım şartlarına uygun bir şekilde üretimini yaptığı coğrafi işaretli "Bursa siyahı" olarak anılan kara incir ile sarı incir de yer alıyor.

Vatandaşlar kavunun kilogramını 4, karpuzun kilogramını 2,5 TL'den alırken, yaklaşık 800 gram ağırlığındaki kapalı kutularda satışa sunulan incir çeşitlerini de 12,5 TL'den alabiliyor. Vatandaşlar, hafta içi her gün ve cumartesi günleri, 08.00-18.00 saatleri arasında Nilüfer Bostan'dan alışveriş yapabiliyor. Nilüfer Bostan'da satışı yapılan incir, kavun ve karpuzların üretimi hakkında bilgi veren NİLKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Arca Atay, "Fadıllı Mahallesinde 500 dönümün üzerinde incir bahçesi bulunuyor. Sarı incir ile coğrafi işaret alan Bursa Siyahı inciri bu bölgemizde de yetiştiriliyor. NİLKOOP olarak Fadıllı'da 20 ağaçta sarı, 100 ağaçta da siyah incir üretimi yapıyoruz. Ekolojik tarım şartlarında üretimini yaptığımız bu incirleri, öncelikle Nilüfer Bostan'da tüketicilerle buluşturuyoruz. Konaklı Mahallemizde de 3 bin 500 dönüme yakın arazide kavun ve karpuz üretimi yapılıyor. İyi tarım uygulamasıyla yetiştirilen üreticilerden alınan kavunlar da Nilüfer Bostan'da tüketiciyle buluşuyor. Çaylı Mahallesi'nde de 400 dönüme yakın arazide karpuz üretimi yapılıyor. Nilüferliler, bu mahallemizde yerli tohumdan elde edilen ve tarım kimyasalı kullanılmadan yetiştirilen lezzetli ve sulu karpuzlara da Nilüfer Bostan'da kolaylıkla ulaşabiliyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı