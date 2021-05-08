Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
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Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu

Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma dolayısıyla 8 gündür kapalı olan pazar yerleri bugün açılınca Bursalılar 17 ilçede kurulan pazarlara akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma dolayısıyla 8 gündür kapalı olan pazar yerleri bugün açılınca Bursalılar 17 ilçede kurulan pazarlara akın etti. Bursa'da 125 pazar yerine vatandaşlar, HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda kuyruklar oluştu. Marketlerin, pazarların açıldığı gün 12 liralık domatesi 5 liraya, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi Pazarcılar Odası Başkanı'nı isyan ettirdi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı. Bursa'nın 17 ilçesinde 125 pazarda kurulan tezgahlar doldu taştı. 8 gündür evden çıkmayan sadece marketten alışveriş yapan vatandaşlar da pazarlara akın etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve yetkililer, açılan pazarlarda denetim yaptı. HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların çoğu pazarların açılmasının mutlulukla karşılarken, kimi ise fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Pazarlarda yine yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, marketlerin fiyat oyununa tepki gösterdi. Aksu, "Bizler vatandaşlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için en taze ve güzel meyvesinden sebzesine kadar seçerek alıyoruz. Ancak bizim kapalı olduğumuz bu bir haftada marketlerde 12 lira olan domatesi, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. Madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsan, niye pazarların kapalı olduğu günde o fiyata indirmiyorsun. Salatalık 6-7 liradan satılırken, bugün 2 liradan nasıl satabiliyorsunuz. Bu marketler halkını hiç düşünmüyor" diye konuştu.

Pazarcının sahtekar konumunun hallerden kaynaklandığını ifade eden Aksu, "Günübirlik açılışlarda hallerde ürünler bir gün önce 3 lirayken, talep arza göre, bir gün sonra 2 katına çıkabiliyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Biz önümüzdeki günlerde eğer pazarlarımız yine bu şekilde açılacak olursa, biz pazarları açmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta açılacak Pazarlar, bayramın üçüncü gününe denk geliyor. Kimse bayramda ürün toplamaz, kimse bayramda pazara çıkıp alışveriş yapmaz. Biz bayramdan önce pazarların tekrar açılmasını ancak 2 veya 3 gün olmasını istiyoruz" dedi. - BURSA

Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu
Vatandaşlar pazarlara akın etti...Marketlerin büyük oyunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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