Vatandaşı Yerli Malı Kullanıma Davet

Balıkesir'de Türkiye Kamu-Sen'e bağlı şube başkanları "Yerli Üretime Destek Kampanyası" için bir araya geldiler.

Kamu Sen şube başkanları Türkiye'de üretilen malların ithal ürünler karşısında fiyat avantajı yakalayacağını belirterek, halkımız yerli malı tüketimine teşvik edilmeli dedi.

Toplantıda şube başkanları, ortak bir açıklama yaparak "Türkiye Kamu-Sen olarak döviz kuru üzerinden ülkemize yapılmak istenilen bu ekonomik operasyonun, milli ekonomik modelle boşa çıkarılacağına inanmaktayız. Herkesi 'Milli ve Yerli Üretime Destek" kampanyasına çağıran Balıkesir'de bulunan Kamu-Sen Şubeleri "Milletimizi yerli ve mali ve Türk lirasını kullanmaya davet" ediyoruz" dediler.

"Yerli malı kullanalım"

Başkanlar toplantıda, "Türkiye Kamu-Sen olarak döviz kuru üzerinden ülkemize yapılmak istenilen bu ekonomik operasyonun, milli ekonomik modelle boşa çıkarılacağına inanmaktayız. Bu noktada mücadelemizin baş unsurunu yurtiçinde Türk Lirası kullanmak, yerli malı tüketmek ve üretmek, yerli üretimi desteklemek ve kendi kendine her konuda yeten bir ülke olmak şeklinde tanımlamamız gerekmektedir. Ülkemizin, yaşanan bu saldırılardan en az zararla çıkmamı için herkese ve her kuruma düşen görevleri acil bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Saldırıyı ortadan kaldırılması için her türlü reçetesi hazırlanacak milli program içereninde, bilinçte ve eylemde topyekün milli olmaktır" ortak görüşünde birleştiler. - BALIKESİR