Van Valisi'nden 'koronavirüs' denetimi
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Van Valisi'nden 'koronavirüs' denetimi

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında akşam saatlerinde vatandaşların yoğun olarak yaşadığı cadde ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Van Valisi'nden 'koronavirüs' denetimi
17.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:01

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimi kapsamında akşam saatlerinde vatandaşların yoğun olarak yaşadığı cadde ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim kapsamında Van'da da maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ESOB Başkanı İsa Berge ile Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ile birlikte koronavirüs denetimi yaptı. İpekyolu ilçesindeki Gölbaşı Caddesi'nde yapılan denetimlerde, işletmeler ve vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vali Bilmez, ziyaret ettiği esnafları, salgına karşı alınacak önlemler ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Hayat Eve Sığar' uygulaması hakkında bilgilendirdi.

 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Behçet DALMAZ
Behçet DALMAZ
DHA Editörü
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