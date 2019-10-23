"Van'ın içme suyu sorununu ortadan kaldırıyoruz"

23.10.2019 13:26

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yapımı devam eden "Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı" ile Van ve çevresindeki yerleşim yerlerinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla Van'ın mümbit topraklarını suyla buluşturduklarını vurguladı.

Vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini bildiren Aydın, Van ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altını çizdi.

Şehir merkezi, Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçeleri ile mevcut isale hattından su alan 19 mahallenin 2045'e kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgulayan Aydın, Şamran kaynağından alınan suyun 48 bin 355 metre uzunluğunda ve 2 metre çapındaki beton kaplı çelik borularla şehre getirildiğini kaydetti.

Projenin tamamlandığında 1 milyon 100 bin kişiye içme suyu temin edileceğini belirten Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diğer taraftan Van Erciş Morgedik Barajı'ndan alınan su '1. Kısım İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı' kapsamında 23,5 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Erciş ilçesinin ve TOKİ konutlarının, '2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı' kapsamında 38,3 km uzunluğundaki isale hattı ile Çelebibağ ve Kocapınar Mahallelerinin 2045 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak. Projeden ilave 232 bin kişi faydalanacaktır. İnşaat çalışmaları 2018 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca günlük kapasitesi 76 bin metreküp olan Erciş İçme Suyu Arıtma Tesisinin inşaatı da bitirilmiştir."

Kaynak: AA