Van hdp' li erciş belediyesi' ne kaymakam mehmetbeyoğlu görevlendirildi

Van hdp' li erciş belediyesi' ne kaymakam mehmetbeyoğlu görevlendirildi

HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildiVan'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

22.10.2019 08:24
Van hdp' li erciş belediyesi' ne kaymakam mehmetbeyoğlu görevlendirildi

HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi

Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: DHA
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