Van hdp' li erciş belediyesi' ne kaymakam mehmetbeyoğlu görevlendirildi
HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildiVan'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi
Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.