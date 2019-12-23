Van ESOB Başkanı Berge'den Başkale ziyareti

23.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:16

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Başkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Asım Solak, makamında kabul ettiği Berge ile ilçenin ekonomik durumuyla ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

Berge daha sonra Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ı ziyaret ettikten sonra esnafın sorunlarını dinledi.

Van ESOB Başkanı Berge, yaptığı açıklamada, esnafın durumunu daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Başkale'ye açılacak sınırı kapısı ve Başkale Meslek Yüksek okulu için bizler de oda olarak büyük çaba göstermekteyiz. Bizler bu sorunların çözümü için bir çalışma başlatacağız ve bu konuyu raporlaştırıp Ankara'ya dosya halinde sunacağız. Ayrıca Van milletvekillerimizin de konuyu meclise taşımalarını isteyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA