Van'da Yol Yapım Çalışmalarına Başlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı yol yapım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kentte Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da havaların ısınmasıyla 13 ilçede eş zamanlı yol yapım çalışmalarını başlattı.

Çalışma yürütülen alanlarda incelemelerde bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cem Bartın, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla geçen yıl kırsal mahallelerde yol çalışmalarının büyük bölümünü tamamladıklarını söyledi.

Kentte bir ilke imza atarak 211 milyon lira yatırımla yaklaşık bin kilometre yol yapımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Bartın, "2018'de merkezdeki üç ilçemiz başta olmak üzere diğer ilçe ve bağlı mahallelerimizdeki çalışmalarımıza başladık. Bu yılki hedefimiz gerek merkez mahallelerimizdeki ara sokaklar, gerekse kırsal mahallerimizde asfaltsız hiçbir yol bırakmamaktır. Ekiplerimiz şu anda Edremit ilçemize bağlı Şabaniye Mahallesi Eski Edremit yolunda asfalt öncesi çalışmalarını ve ara sokaklarda yama çalışmalarını yürütüyor. Yine İpekyolu ilçesi Kaymaklı, Değirmenarkı, Karakoç mahallelerimizin yol genişletme ve asfalta hazırlık çalışması ile Gürpınar Çatakdibi mahallemizin yol açma çalışmalarını yürütmektedir." diye konuştu.

Yol çalışmalarının yanı sıra geçen yıl birçok okulun onarımını yaptıklarını ifade eden Bartın, bu sene de benzer çalışmaların devam edeceğini vurguladı.