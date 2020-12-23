- Van'da yoğun kar yağışı- Bahçesaray yolu ile 372 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

- Van'da yoğun kar yağışı Bahçesaray yolu ile 372 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı Van'da aralıklarla yağan ve öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı kenti kısa sürede etkisi altına aldı.

- Van'da yoğun kar yağışı

Bahçesaray yolu ile 372 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'da aralıklarla yağan ve öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı kenti kısa sürede etkisi altına aldı.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı Van'da sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri tamamen beyaza büründü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce Van'ın kuzeyinde, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklendiği belirtilerek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gün boyunca yer yer pus ve sis hadisesi olacağından dolayı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Öğle saatlerinden etkisini artıran kar yağışına yakalanan vatandaşlar, bu yıl Van'da kar yağışının geç yaşandığını belirtti. Türkiye genelinde kuraklığın konuşulduğu şu günlerde Van'da karın yağmasının sevindirici olduğunu ifade eden vatandaşlar, yağışın tarım arazilerinin ve yer altı suları açısından önemli olduğunu kaydetti.

372 yerleşim yeri yoluyla birlikte Van-Bahçesaray kara yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ