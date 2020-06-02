Van'da normalleşme süreciyle açılan iş yerleri denetlendi Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, normalleşme sürecinin başlamasıyla açılan çay ocakları, kafeterya, pastane ve lokantalar denetlendi.

Zabıta Daire Başkanlığı ile İpekyolu Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinde dezenfektan bulundurulması, masalara sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeninin oluşturulması ve diğer tedbirlerle ilgili işletme sahipleri bilgilendirildi.

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yaptığı açıklamada, kent sakinlerinin sağlığının korunması amacıyla denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Normalleşme süreciyle kentte tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde denetim yaptıklarını belirten Sevinç, "Kahvehane, kafe ve lokanta gibi işletmelerde denetimlerde bulunduk. Yoğunluğun olduğu noktalara öncelik verdik. Çalışmalarımız ilgili genelgeler ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda sürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA