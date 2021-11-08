Van'da geliştirilen meyve sebze kurutma cihazının seri üretimine başlandı

VAN (AA) - Van'da İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM), elektromanyetik dalgalarla meyve ve sebzelerin kurutulmasını sağlayan cihazın seri üretimine başlandı.

Kurulduğu günden bu yana özellikle farklı projeleri olan girişimcilerin rağbet gösterdiği İŞGEM'de geliştirilen katma değeri yüksek yeni teknoloji ürünü cihazlar kentin ekonomisine de katkı sunuyor.

İŞGEM'in yer tahsis ettiği İranlı girişimci Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ile Mortaza Mahmoudi, bir süre önce geliştirdikleri cihaz için yaptıkları başvuru sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili diğer kurumlardan gerekli onay belgeleri ve sertifikaları aldı. Cihazın, İŞGEM'deki tesiste seri üretimine geçildi.

"Sebze ve meyve üreticilerine katkı sunacak"

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, AA muhabirine, teknolojik, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu ürünlerden birinin de manyetik dalgalarla sebze ve meyve kurutma cihazının olduğunu ifade eden Gedik, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde sebze ve meyve ısı yöntemi veya güneşe bırakılarak kurutuluyor. Bu iki yöntemde de meyve ve sebzede mineral, vitamin ve aroma kaybı oluyor. Meyvesine göre değişmekle beraber yüzde 20 civarında kayıplar söz konusu. Girişimcimizin geliştirdiği cihaz ile manyetik dalgalarla bu kurutma gerçekleştiği için mineral, vitamin ve aroma kaybı söz konusu değil. Bu teknoloji ile hem çok daha kısa sürede ürün kurutulmuş olacak hem de vitamin ya da aroma kaybı olmadan daha sağlıklı ve kaliteli ürün tüketilecek. İnsan sağlığına zararlı herhangi bir şey saptanmadı ve bunu rapor olarak bizlere teslim ettiler. Şimdi firmamız seri üretime başladı. Meyve ve sebze üreticilerine de ciddi anlamda fayda sağlayacak."

"Kimyasal kullanılmadan kurutuluyor"

Girişimci Fojlaley ise cihazın, kimyasal kullanılmadan tüm meyve, sebze ve şifalı bitkileri; minerallerini, vitaminlerini yok etmeden ve aromasını bozmadan kısa sürede kuruttuğunu söyledi.

Kurutulan meyvelerin ve sebzelerin doğal renklerinin de bozulmadığını belirten Fojlaley, "Tamamen yerli imkanlarla yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvar onay belgesi, Harran Üniversitesi Gıda Bölümünden onay belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu laboratuvarından meyvelerin minarelinin bozulmadığına yönelik belge, yerli malı belgesi, CE ve ISO belgelerini aldık. Ar-Ge işlemlerimizi bitirdikten sonra seri üretime başladık." dedi.

Diğer meyve kurutma makinelerinden çok farklı bir cihaz geliştiklerini ifade eden Fojlaley, şöyle devam etti:

"Elektro manyetik dalgalar meyveyi içten kurutuyor. Direkt sıcaklık vermediği için vitamin ve proteinleri bozmuyor. Hızlı kurutmasından dolayı meyvelerde hiçbir kimyasal madde kullanmak zorunda kalmıyoruz. Büyük bir ihracat potansiyelimiz var. Orta Doğu'da ilk kez yapılmış bir cihaz, benzer makineler yok. Cihaz sayesinde yaz meyveleri kurutulup, kışın sağlıklı bir şekilde tüketilebilecek. Meyve ve sebzelerin dışında balıklar da burada kurutulabilir. Özellikle Van balığının tuzlanıp kurutulması bayağı zaman alıyor. Bu makine sayesinde balığı hızlı bir şekilde kurutup, depolama sürecini daha fazla yapabiliriz."