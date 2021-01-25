Van, Bitlis ve Hakkari'de 30 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Van, Bitlis ve Hakkari'de 30 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

25.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:56
Van, Bitlis ve Hakkari'de 30 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 30 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 30 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da etkili olan kar, tipi, dondurucu soğuklar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta kar nedeniyle kapanan tüm köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan Üçevler bölgesindeki Kayalısu, Alaniçi, Arıköy, Üçevler Ekindüzü, Ağıllı ve Çevizlidere köylerinin ulaşımını sağlayan yolda yer yer 3 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, 6 gün süren çalışma sonucu trafik akışını sağladı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekip şefi Nazım Diner, yüksek rakımından dolayı bölgede zor şartlarda çalışma yaptıklarını söyledi.

Uzun süren uğraşlar sonucu yolu açtıklarını belirten Diner, ekiplerin yol genişletme çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Ağıllı köyü sakinlerinden Eşref Çakır ise kar ve tipi nedeniyle köy yolunun bir hafta önce kapandığını bildirerek, "İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışma sonucu köyümüze ulaşımı sağladı. Allah devletimize zeval vermesin. Daha önce yolumuz aylarca kapalı kalırken son yıllarda en geç bir hafta içinde açılıyor. Ekiplere teşekkür ediyoruz." dedi.

Hakkari/Bitlis

Olumsuz hava koşullarından dolayı Bitlis'te 15, Hakkari'de de 4 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında da uzun buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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