VAN-Anneleri öldürülen yavru kurtlar, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VAN-Anneleri öldürülen yavru kurtlar, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı

Anneleri öldürülen yavru kurtlar, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındıVAN'ın Erciş ilçesinde, anneleri öldürüldükten sonra bazı kişiler tarafından farklı amaçlar için sahiplenilen ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bulunan 3 yaban kurdu yavrusu, Van Yüzüncü Yıl...

30.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:26

Anneleri öldürülen yavru kurtlar, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı

VAN'ın Erciş ilçesinde, anneleri öldürüldükten sonra bazı kişiler tarafından farklı amaçlar için sahiplenilen ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bulunan 3 yaban kurdu yavrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Korunma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkeze gelen yaban hayvan yavrularına kreş hizmeti verdiklerini ve özenle doğaya hazırladıklarını söyledi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığ ekipleri, ilçenin İkizcalı Mahallesinde yaban kurt avlandığı ve yavrularının sahiplenildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaban kurdu öldüren ve yavrularını sahiplendiği belirlenen 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerde 3 yaban kurdu yavrusu bulundu. Anne kurdu öldürüp yavrularını sahiplendikleri anlaşılan şüphelilere, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan toplam 15 bin 025 TL idari para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan 3 kurt yavrusu ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

YAVRU KURTLARA KREŞ HİZMETİ VERİLİYOR

Rehabitasyon Merkezi'nde veteriner hekimler kontrolünde özenle beslenen yavru kurtlar, ileriki zamanlarda yaşam alanları olan doğaya bırakılacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yavru kurtları kurtaran jandarmanın çevre koruma timine teşekkür ederken, doğada bulunan yavru hayvanlara kreş hizmeti verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezimiz bu konularda hazırlıklı. Her yıl yaban hayvanlarının her türlü döneminde bazen yavrulama ve kuluçka dönemindeki sahaların, bazen de yuvadan erken ayrılma, düşme ve çeşitli sebeplerle kendi yuvularında bakımı, beslenmesi yapılmayan, öksuz kalan hayvanların tedavisini yapıp, kreşimizde rehabilitasyununu sağlayıp tekrar doğaya hazırlıyoruz. Bunu da Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile koordineli valilik, belediye, muhtarlık ve en önemlisi de halkımızla beraber yapıyoruz. Van Gölü havzasındaki sorun yaşayan, kanadı krılan kuşlar, hayvanlar, bize getiriliyor. Biz de buraya getirilen yavru hayvanlara kreş hizmeti vermekteyiz. Şu anda rehabilitasyon merkezimizdeki 11 hayvana bakım hizmeti vererek, doğaya kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

BU HAYVANLAR İÇİN EN UYGUN OTAM, DOĞA

Prof. Dr. Aslan, yaban yavru kurtlarla ilgili iki türlü çalışma metodlarının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Birinci temel hedefimiz, bu yavru kurtları doğaya hazırlamak. Ancak memelilerde bu bazen pek mümkün olmayabiliyor. Bu çalışma büyük özveri de istiyor. Bunu yapmaya çalışacağız. Mümkün olmazsa Doğa Koruma Milli Parklarla beraber ortaklaşa karar alıp, hayvanat bahçelerine de verebiliriz. Ama bizim rehabilitasyon merkezimizin amacı tekrar doğaya kazandırmaktır. Çalışmalarımızda bu yöndedir. Korunaklı alanların olduğu bölgelere de yönlendirebiliyoruz. Geçen yıl ayı yavrusu gelmişti. Biz 4 ay baktık. Sonra Bursa Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Çünkü Bursa'da sadece ayılar için rehabilitasyon merkezi var. En uygun ortam, bu hayvanları doğaya kazandırmaktır" diye konuştu.

VAN-Anneleri öldürülen yavru kurtlar, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Ayça Varlıer Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: VAN-Anneleri öldürülen yavru kurtlar, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:28:11. #1.15#
title