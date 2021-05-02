VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor!
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VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor!

VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor!
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VCT EMEA Playoff'larında Team Liquid vs Fnatic final serisi başlıyor!

Bu yılın en prestijli turnuvası VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor, takımlar İzlanda yolunda son bir seri için mücadele edecek. Team Liquid ile Fnatic arasında oynanacak seri, şu anda canlı yayınlarda başlamış durumda!

Dün oynanan yarı final serilerinden ilkinde temsilcimiz Oxygen Esports Team Liquid'e yenilerek maalesef playoff'lara ve İzlanda macerasına veda etmişti. Oxygen Esports'un da mağlubiyeti ile playoff'lardaki son Türk takım da turnuvaya veda etti.

EMEA Challengers Finalinde mücadele edecek takım kadrolarını aşağıda bulabilirsiniz. Canlı yayına gitmek için tıklayabilirsiniz.

Team Liquid (TL)

Jamppi

Kryptix

soulcas

L1NK

FNATIC (FNATIC)

Mistic

MAGNUM

Boaster

Derke

doma

İki takımında turnuvada öne çıkan oyuncuları ScreaM ve Derke,

Kaynak: Playerbros

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