Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti
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Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Hakkari Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris AKBIYIK, İlimizde faaliyet gösteren Özel Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Hakkari Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris AKBIYIK, İlimizde faaliyet gösteren Özel Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kıran Mahallesinde bulunan Özel Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Valimiz Sayın AKBIYIK, burada eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi.

Yakından ilgilendiği öğrencilerle sohbet ederek onlara kitap, satranç takımı ve oyuncak hediye eden Valimiz Sayın AKBIYIK, daha sonra rehabilitasyon merkezinde yürütülen faaliyetlerle hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın @idrisakbiyik Özel Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek burada eğitim gören özel öğrencilerimiz ile bir araya geldi. Sayın Valimiz, yakından ilgilendiği öğrencilere kitap, satranç takımı ve oyuncak hediye etti. pic. twitter. com/UwBR4TARZN

— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) June 3, 2021

pic. twitter. com/4ZlO36UOAy

— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) June 3, 2021

Kaynak: Habermetre

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