Vali Yazıcı Üniversitelilerle Buluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Ortaokulu ve liseyi Devlet Parasız Yatılı Yurdu'nda, üniversiteyi de devlet yurdunda kalarak okuduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "1980 yılından bu yana 38 yıldır bu devlet bana bakıyor. Ben bu devlet için ne yapsam az" dedi. Vali Yazıcı, öğretim hayatında ortalamanın biraz üzerinde bir öğrenci olduğunu vurgulayarak, ailesinin ekonomik durumu nedeniyle de üniversite eğitimi esnasında harcamalarını karşılamak için çalıştığını da ifade etti.

Öğrencilerden gelen bir soru üzerine, valilik mesleğinde en zor kararları 15 Temmuz FETÖ/ PDY hain darbe girişimi gecesi aldığını belirten Vali Yazıcı, "15 Temmuz gecesi aldığım kararlar mesleğimin en zor kararlarıydı. Kentimiz ve milletimiz adına ve demokrasimiz adına bir takım emirlerim ve kararlarım oldu o gece" dedi.

Öğrencilerin en çok Valilik mesleği üzerine sorular yönelttiği toplantıda Vali Yazıcı, "İşimi yaparken mutluyum ama özel hayatım pek yok. Yaşamımızda şeffaf olmamız gerektiğine inananlardanım. Hedefsizliği kabul edemiyorum. Nasıl ki özel hayatınızda bir takım hedefleriniz varsa ve bunları gerçekleştirmek adına uğraş veriyorsanız, devletin makamlarında oturuyorsanız da bulunduğunuz makamı geliştirmek, ülkeye, kente katkılar sunmak adına hedefleriniz olmalı" dedi.

İstihdam konusunda sorulan bir soru üzerine Vali Yazıcı, Balıkesir genelinde geçen yıl 100'e yakın fabrika ve tesis gezdiğini ve artı istihdam oluşturulması konusunda çaba sarf ettiğini vurguladı. Vali ya da Kaymakamlık mesleğindeki kişilerin günlük klişe yaptığı işler ya da programlar olmadığını ifade eden Vali Yazıcı, "Sadece her gün saat 11'de asayiş toplantısı yapılır. Zaten Balıkesir'deki karakollarda, adliyelerde ne olmuşsa, ne olay intikal etmişse ertesi gün benim masama bilgisi gelir. Bazen görevli arkadaşlar önemli konuları anında da iletebilirler" dedi.

Bir öğrencinin geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir hastanede yaşandığı iddia edilen 18 yaş altındaki bayanlar tarafından gerçekleştirilen doğumlar ile ilgili Valiliğin soruşturma izni vermemesi üzerinden sorduğu soruya da yanıt veren Vali Yazıcı, "Ben olsaydım soruşturma izni verirdim. Bazı işlemlerde soruşturma başlatmamak ya da gereğini yapmamak olaydaki kişiler için tekrar etme cesaretini beraberinde getiriyor. Taciz olayları maalesef çok arttı. Eskiden ya bu kadar olmuyordu ya da oluyordu da haberimiz olmuyordu. Benim bu konularda affım yok" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, günün anlam ve önemine binaen plaket ve Bandırma Gemisi Maketi takdiminde bulundu. - BALIKESİR