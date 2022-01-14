Vali Su: "Mersin'de OSB sayısı 10'a ulaştı"

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) gelmiş olduğu nokta ile 2022 yılı hedef ve planlarının değerlendirildiği toplantıya katıldı.

TÜİ Osb Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ile iş insanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Vali Su, Mersin'de Organize Sanayi Bölgelerinin sayı bakımından 10'a ulaştığını ve buna yeni Osb'lerin de ekleneceğini belirterek, ülkenin gelişimi için bu yatırımların çok önemli olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında Türkiye'nin yeni ekonomi politikasında Osb'lerin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Vali Su, bu çerçevede Mersin'de Osb'lerle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Vali Su; "TÜİ Osb ile yeşil, dijital ve akıllı bir OSB kuracağız. Günümüzde havayı kirletmeyen, dijital ve yalın üretim yapan OSB'ler önem kazanmaktadır. Şuan altyapı çalışmalarımız devam ediyor, ancak siz değerli iş insanlarının da projelerinin hazır olması ve yapacağı yatırımları şimdiden planlaması lazımdır. Burada yapılan bilgilendirmeleri de dikkate alarak, planlarınızı hazırda tutmanızı öneririm. Toplantıya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm iş insanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

TÜİOSB'de yürütülen altyapı, inşaat çalışmaları ile fabrika inşaat projelerinin eş zamanlı olarak tamamlanması konusunda bilgilendirilme sunumlarının yapıldığı toplantıda, fabrika inşaatlarını planlarken Avrupa Yeşil Mutabakatını, çevre ve insana saygıyı esas alan, 'Endüstri 4.0' yatırımına uygun dijital altyapı ve 'Lead Sertifikalı' bina projeleri oluşturmalarının önemi vurgulandı.

Toplantıda TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta da bir konuşma gerçekleştirdi. - MERSİN