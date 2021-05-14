Vali Öksüz şehit ailelerine bayramda yalnız bırakmadı

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ramazan Bayramı'nda eşi Meral Öksüz ile birlikte şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ramazan Bayramı'nda eşi Meral Öksüz ile birlikte şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Öksüz, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Öksüz ilk olarak 2012 yılında Hakkari/Çukurca'da BTÖ ile girilen çatışmada şehit düşen P. Uzm. Çvş. Adem Erenkara'nın ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Öksüz daha sonra 2020 yılında Van Çatak- Bahçesaray karayolunda çığ düşmesi nedeniyle yapılan arama-kurtarma faaliyeti esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Oğuzhan Ulaş Avcı'nın baba evini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eşi Meral Öksüz daha sonra sırasıyla 2016 yılında Diyarbakır/Ergani'de BTÖ mensuplarına düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Polis Memuru Engin Yılmaz ve 2016 yılında Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen P. Astsb. Kd. Çvş Ömercan Yekebağcı'nin ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve eşi Meral Öksüz'e şehit aileleri ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl jandarma komutanı Albay Hidayet Arıkan'da eşlik etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı