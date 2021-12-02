Vali Kızılkaya'dan İl Müftüsü Erhun'a ziyaret - Haberler
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Vali Kızılkaya'dan İl Müftüsü Erhun'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Kızılkaya'dan İl Müftüsü Erhun'a ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Müftülüğünü ziyaret etti. İl Müftüsü Ali Erhun tarafından karşılanan Vali Kızılkaya yürütülen ve yürütülecek olan projeler hakkında bilgi aldı. Sohbet havasında gerçekleşen görüşmede Müftü Erhun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan gerçekleşen ziyarette müftü yardımcıları da hazırda bulundu. - BİLECİK

Vali Kızılkaya'dan İl Müftüsü Erhun'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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