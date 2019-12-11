Vali Karaloğlu: "Çevre korunmazsa insan yok olacak"

11.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:02

Çevre korunmazsa, insanlığın yok olacağını söyleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya çevresiyle para kazanan bir şehirdir. Çevre her şehir için önemlidir ama bizim için 10 kat daha fazla önemlidir. Sürdürülebilir yaşam içinde, turizm içinde, ticaret içinde, insan içinde, çevre önemlidir. Çevre bilincinin kazandırılmasına da anaokullarından başlamamız lazım" dedi.



Mavi Bayrak ve Çevre Eğitim Çalışmaları İl Değerlendirme Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, TUÇEV Yönetim kurulu Üyeleri Cenk Bayaz, Ali Keleş ve TUÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy katıldı.



Antalya'nın dünyada en fazla mavi bayrağa sahip olan il olduğunu belirten TUÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bayaz, Antalya'nın 202 mavi bayrağa sahip olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla mavi bayraklı alanların sayıları ciddi derecede artacak çünkü mavi bayrak noktaları artacak" dedi.



Kurallara uymayan otel işletmeleri kapatılacak



Atıklarıyla çevreye ciddi zarar veren otel işletmelerinin de konuşulduğu toplantıda Vali Münir Karaloğlu, bu konuda ki karalılığını bir kez daha dile getirerek, atıklarını dereye boşaltıp çevreye zarar veren otel işletmelerinin ceza uygulanmadan direkt mühürleneceğini ifade etti.



"Çevre önemlidir"



Çevrenin korunmazsa insanın da yok olacağını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, "Antalya çevresiyle para kazanan bir şehirdir. Çevre her şehir için önemlidir ama bizim için 10 kat daha fazla önemlidir. Sürdürülebilir yaşam içinde, turizm içinde, ticaret içinde, insan içinde, çevre önemlidir. Çevre bilincinin kazandırılmasına da anaokullarından başlamamız lazım" dedi.



Türkiye'de çevre ile alakalı önemli projeler uygulandığına belirten Vali Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde "Sıfır Atık" projesi çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın yapmış olduğu, Eko Okul Projesini, Sıfır Atık Projesine entegre edelim" dedi. Vali Münir Karaloğu'na TUÇEV yetkilileri tarafından mavi bayrak hediye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA