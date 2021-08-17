Vali Karadeniz Başkanlığında Afet Bölgelerine Yapılacak Yardım Kampanyası İstişare Toplantısı Yapıldı

Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ile sel felaketinin meydana getirdiği tahribatın ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Manisa'dan yapılacak yardımların değerlendirildiği toplantı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ile sel felaketinin meydana getirdiği tahribatın ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Manisa'dan yapılacak yardımların değerlendirildiği toplantı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Valilik Brifing Salonunda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Mesut Eser, Mevlüt Özmen, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

Toplantıda, son zamanlarda ülkemizde orman yangınları ile sel felaketlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilerek yaraların en hızlı şekilde sarılması amacıyla İlimizden yapılacak yardımlar ile yardımların koordinasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Karadeniz, ilk olarak 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti. Türk Milletinin en önemli özelliklerinden birisinin de zor zamanlarda birlik ve beraberlik duygusu içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak olduğunu belirten Vali Karadeniz " Ülkemizde meydana gelen yangınlar ve sel felaketleri sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin hızlıca giderilmesine ve vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, OSB'lerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, esnaf odalarımız, ticaret borsalarımız, diğer sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Manisa halkı bu konuda çok duyarlı, daha önce de İdlib için yapılan yardım kampanyasında 900 adet konutun yapılması için destek sağlandı. Aynı duyarlılığı göstererek yangın ve sel afeti yardım kampanyasına da Manisa olarak destek olacağız" dedi.

Konuşmasında Kastamonu'da yaşanan sel felaketi sonrasında Manisa'dan bölgeye hızlıca 125 bin ton su gönderildiğini de belirten Vali Karadeniz "AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme görevlileri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerimizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde bölgede görev aldılar. Yangın söndürme çalışmaları ile sel felaketi sonrasında arama kurtarma ve yürütülen diğer çalışmalarda canla başla çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yangın ve sel felaketi sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hızlıca saracağımıza inanıyorum" dedi

Vatandaşlarımız, yangın ve sel afeti yardım kampanyasına "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri SMS ve AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaraları üzerinden bağışta bulunabilecekler.

Banka Hesap Bilgileri

YANGIN VE SEL AFETİ YARDIM KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 3000 0100 1745 5555 5555 5299

USD : TR 0300 0100 1745 5555 5555 5300

EURO : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5301

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR 5600 0150 0158 0073 1352 9565

USD : TR 5900 0150 0158 0480 1978 2532

EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1978 2499

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR 7700 0120 0940 8000 0500 0232

USD : TR 8400 0120 0940 8000 5800 0324

EURO : TR 5700 0120 0940 8000 5800 0325

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

ANTALYA YANGIN KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 4000 0100 1745 5555 5555 5313

USD : TR 1300 0100 1745 5555 5555 5314

EURO : TR 8300 0100 1745 5555 5555 5315

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 6000 0150 0158 0073 1355 3937

USD : TR 3600 0150 0158 0480 1979 4683

EURO : TR 0400 0150 0158 0480 1979 4677

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 5000 0120 0940 8000 0500 0233

USD : TR 0300 0120 0940 8000 5800 0327

EURO : TR 3500 0120 0940 8000 5800 0333

MERSİN YANGIN KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 5600 0100 1745 5555 5555 5316

USD : TR 2900 0100 1745 5555 5555 5317

EURO : TR 0200 0100 1745 5555 5555 5318

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 8900 0150 0158 0073 1355 3997

USD : TR 4500 0150 0158 0480 1979 4715

EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1979 4721

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 2300 0120 0940 8000 0500 0234

USD : TR 7300 0120 0940 8000 5800 0328

EURO : TR 0800 0120 0940 8000 5800 0334

MUĞLA YANGIN KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 7200 0100 1745 5555 5555 5319

USD : TR 4500 0100 1745 5555 5555 5320

EURO : TR 1800 0100 1745 5555 5555 5321

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 1400 0150 0158 0073 1355 4086

USD : TR 5900 0150 0158 0480 1979 4754

EURO : TR 4800 0150 0158 0480 1979 4758

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 9300 0120 0940 8000 0500 0235

USD : TR 4600 0120 0940 8000 5800 0329

EURO : TR 7800 0120 0940 8000 5800 0335

DOĞU KARADENİZ SEL KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 8800 0100 1745 5555 5555 5322

USD : TR 6100 0100 1745 5555 5555 5323

EURO : TR 3400 0100 1745 5555 5555 5324

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 4300 0150 0158 0073 1355 4243

USD : TR 0500 0150 0158 0480 1979 4950

EURO : TR 4700 0150 0158 0480 1979 4970

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 6600 0120 0940 8000 0500 0236

USD : TR 1900 0120 0940 8000 5800 0330

EURO : TR 5100 0120 0940 8000 5800 0336

VAN SEL KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 0700 0100 1745 5555 5555 5325

USD : TR 7700 0100 1745 5555 5555 5326

EURO : TR 5000 0100 1745 5555 5555 5327

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 6200 0150 0158 0073 1355 4289

USD : TR 5600 0150 0158 0480 1979 5002

EURO : TR 8700 0150 0158 0480 1979 5026

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 3900 0120 0940 8000 0500 0237

USD : TR 8900 0120 0940 8000 5800 0331

EURO : TR 2400 0120 0940 8000 5800 0337

BATI KARADENİZ SEL KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 2300 0100 1745 5555 5555 5328

USD : TR 9300 0100 1745 5555 5555 5329

EURO : TR 6600 0100 1745 5555 5555 5330

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 6500 0150 0158 0073 1355 4429

USD : TR 2000 0150 0158 0480 1979 5068

EURO : TR 5100 0150 0158 0480 1979 5092

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 1200 0120 0940 8000 0500 0238

USD : TR 6200 0120 0940 8000 5800 0332

EURO : TR 9400 0120 0940 8000 5800 0338

Kaynak: Habermetre