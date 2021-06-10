Vali Gürel, Eğitime Destek Veren İş İnsanlarına ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Teşekkür Etti.

Vali Fuat Gürel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan tablet kampanyasına destek olan İş İnsanlarına ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine "Teşekkür Belgesi" vererek teşekkür etti.

Vali Fuat Gürel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan tablet kampanyasına destek olan İş İnsanlarına ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine "Teşekkür Belgesi" vererek teşekkür etti.

Karabük Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde düzenlenen "Teşekkür Belgesi" takdim törenine Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, TSO Meclis Başkanı ve Yılmazlar Şirketler Grubu adına Salih Yılmaz, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı ve Işık Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Aygün, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ile Topcugiller Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Demir katıldı.

Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın en önemli ders gerecinin bilgisayar, tablet ve internet olduğunu ifade ederek açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ülke genelinde başlatılan Tablet kampanyası ile ilimize iki parti halinde 829 tablet gönderildiğini, hayırseverlerimiz tarafından da 690 tablet bilgisayarın bağışlandığını ifade ederek hayırveser İş İnsanlarına teşekkür etti.

Okullardaki idarecilerimize, öğrencilerimize velilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Fuat Gürel, "İnsan hayatında çok nadir denk gelecek şekilde bir salgınla karşı karşıyayız, daha önceki dönemlerde de insanlığı bu derece etkileyen salgınlar olmuştu, bu dönemde de bu salgını biz yaşıyoruz. Salgın boyunca birçok insanımızı kaybettik, hastanelerde şu anda tedavi süreçleri devam eden, yoğun bakımlarda tedavi olan insanlarımız var. Ülkemiz salgınla başarılı olarak mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Aynı zamanda milletimizin hayırseverliği kadirşinaslığı sayesinde yeterli mücadele imkanı olmayan ülkelere uçaklar dolusu malzeme gönderdik ve halen göndermeye de devam ediyoruz. Şükürler olsun ki böyle milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz, kendi insanımızın ihtiyaçları hasıl olduğunda da hayırseverlerimizden destek gördük. Geçen sene itibariyle salgının ilk başlangıcında Ramazan ayında devletimiz imkanlar ölçüsünde destek vermişti, o dönemde sağ olsun oda başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, Kardemir işçilerimiz, haddecilerimiz ve işadamlarımız destek verdiler. Geçen sene 9 bin 500 gıda paketi ve 4 bin 500 temizlik malzemesi kolisini hayırseverlerimizden aldık ve vatandaşımıza dağıttık. Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olarakta de devletimizden gelen nakdi yardımları vatandaşlarımıza veriyoruz ki ihtiyaçlarını gidersin. Periyodik pay dediğimiz eskiden 1 pay olarak gelen kaynaklar o dönemde 2-3 kat geldi, onları da dağıttık ancak gıda paketi işini siz hayırseverlerimizin destekleri ile gerçekleştirdik ve 13 bin 14 bin aileye ulaşmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da destek verdiniz, çok büyük kaynaklar aktardınız sonrada bu kaynaklar tekrar milletimize döndü.

Salgın sürecinde hastanelerimizde vaka sayılarının yükseldiği dönemde hastanemizin yoğun bakım ünitelerinde hayırseverlerimizin desteği ile yoğun bakım ünitelerimizin sayısını artırdık. Bir kısım cihazları devreye soktuk diğer taraftan bir PCR cihazı almamız gerekti, Ticaret ve Sanayi Odası ve Haddeciler Derneği sağ olsun öncülük etti ve o cihazı hemen aldık. Siz hayırseverlerimizin destekleri ile hastanelerimize çok büyük yardımlar oldu ve o süreci de bu destekler ile birlikte sorunsuz bir şekilde atlattık. Ülkemizde şükürler olsun sağlık altyapımız iyi. Ülkemiz başından beridir tüm Covid-19 tedavisini tamamen ücretsiz gerçekleştirdi, bir çok gelişmiş ülke bunu başaramadı, bizim ülkemizde ben tedavi olacağım ama param yok şeklinde bir durum yaşanmadı. Ülkemiz tüm tedavi sürecini istisnasız herkese ücretsiz gerçekleştirdi şimdi de aşılama süreci başladı bunu da ücretsiz gerçekleştiriyor. Ülkemizde şu ana kadar 30 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirildi ve devam ediyor, aşılama sürecimiz de hızlandı, bugün itibariyle aşı sırası 45 yaşına düştü, salgınla mücadele de en önemli silahlardan birisi aşı ve bu tarafta da gayet iyi ilerliyoruz.

Salgın sürecinde çocuklarımız da daha önce hiç deneyimlemedikleri uzaktan eğitim süreci ile karşı karşıya kaldılar. Aslında öğrendik ki Milli Eğitim Bakanlığı bunun alt yapısını da önceden hazırlamış ve EBA Sistemi çok iyi kurulmuş. Bunun yanında herkesin evinde tablet bilgisayar ve internet alt yapısı olması gerekiyor. sağolsun devletimiz tarafından tabletler dağıtılmaya başlandı, hayırseverlerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz devreye girdi ve 690 tableti siz hayırseverlerimizin sayesinde öğrencilerimizle buluşturuldu ve çocuklarımızın eğitimlerini daha iyi almalarını sağladık. Okul ile ilgili olarak biz okul yapmak istiyoruz diyen tüm hayırseverlerimize kapımız her zaman açık, gerçekten çok büyük katkılarda bulunuyorsunuz ve süreçlerin daha kolay yürütülmesini sağlıyorsunuz tekrar teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Vali Fuat Gürel yaptığı konuşmasının ardından bu sürece katkı sağlayan; Ticaret ve Sanayi Odası adına Meclis Başkanı ve Yılmazlar Şirketler Grubu adına Salih Yılmaz'a, Işık Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan'a, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Dernek Başkanı Pehlivan Baylan ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Aygün'e, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören'e ve Topcugiller Demir Çelik adına Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Demir'e "Teşekkür Belgesi" ni vererek katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre