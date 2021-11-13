Vali Gündüzöz, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını sürücülere tanıttı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

İstasyon Caddesi'ndeki uygulamada Vali Gündüzöz, araç sürücülerini emniyet kemeri takma konusunda uyardı.

Gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, uygulamayı trafikte farkındalık oluşturmak için yaptıklarını söyledi.

Gündüzöz, "Emniyet kemeri takmanın önemini bir kez daha farkındalık oluşması noktasında vurguladık. Yapılan araştırma ve istatistikleri göre emniyet kemeri takmak yaralamalı kazalarda yüzde 60 bir azalma sağlıyor. Emniyet kemerimizi takarsak sevdiklerimize sağ salim ulaşma imkanını kavuşuruz. Tüm şoförlerimizi ve yolcularımızın bu konuda bilinçlenmeye davet ediyoruz." dedi.

Uygulamaya, Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu da katıldı.