Vali Gül ve Başkan Şahin, Hz. Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesinde restorasyonu devam eden Hz.Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesinde restorasyonu devam eden Hz.Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar ve proje hakkında bilgi alan Vali Gül ve Başkan Şahin, restorasyon ve çevre düzenlemesi süren türbede dua etti.

Gül ve Şahin'e Nurdağı'ndaki temasları sırasında Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak eşlik etti.

Kaynak: AA