Vali Dirim, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Bartın'da şehit aileleri ve gaziler, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde geleneksel olarak şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk tarihinin en önemli noktalarından birisi olduğunu ifade eden Vali Dirim, şunları kaydetti:

"103. Yıl önce çok büyük bir mücadele sonucu 214 bin şehidimizin kanlarının Çanakkale topraklarına döküldüğü çok müstesna bir zaferin yıl dönümü. Çanakkale Zaferinden sonra, Osmanlı Devleti yıkılmaktan kurtulamadı. Daha sonra takip eden dönemlerde büyük bir Kurtuluş Savaşı mücadelesine sahne oldu bu coğrafya. Şükürler olsun ki hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetini yeniden dünya sahnesine çıkmış olarak görüyoruz. Bugün de tabi ki bu mücadelenin bittiğini söyleyemeyiz. Emperyalist güçlerin bu coğrafyada yaşamamıza olan tahammülsüzlüklerini her fırsatta görüyoruz. Başımızda yaklaşık 30 yıldır devam eden bir terör belası var. Bu bela ile milletimiz hem acılar yaşadı hem de en son kahraman güvenlik kuvvetlerimizi sınır ötesi operasyona gönderme sorumluluğu hasıl oldu. Dün, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla Afrin'i teröristlerden temizlemesine şahit olduk."

Programa, İl Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, gaziler ve şehit aileleri katıldı.