Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman'ı makamında ağırladı

Vali Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman'ı ilimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Sohbet havasında geçen ziyarette Kütahya Valisi Toraman, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin ardından Kütahya Valisi Toraman, valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA