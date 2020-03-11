Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti - Haberler
Yaşam

Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, çeşitli programlara katılmak üzere Beylikova ilçesini ziyaret etti.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, çeşitli programlara katılmak üzere Beylikova ilçesini ziyaret etti.


İlçe programına ilk olarak Beylikova Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Çakacak'ı, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Korkut Aydın ve ilçe kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri karşıladı.


Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Çakacak, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Yılmaz'dan bilgi aldı. Kaymakamlığın ilçede yaptığı çalışmaları aktaran Kaymakam Yılmaz, ilçe halkının en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, vatandaşların asayiş yönünden huzur ve güven içerisinde yaşadığını bildirdi. Kaymakam Yılmaz, Vali Çakacak'ı Beylikova ilçesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını konuşmasında dile getirdi.


Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Çakacak, Vali Yardımcısı Avşarbey ve Kaymakam Yılmaz ile birlikte Belediye Başkanı Özkan Alp'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti Vali Çakacak'a ileten Başkan Alp, belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. İlçenin daha çok yaşanılabilir hale gelmesini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını bildiren Başkan Alp, Vali Çakacak'ı ilçede görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.


Belediye ziyaretinden sonra ilçe çarşısını gezen Vali Çakacak, vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet ederek, onların sorun ve taleplerini dinledi.


Daha sonra Beylikova İlçe Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Çakacak, ilçenin asayiş durumu ve genel güvenliği hakkında bilgi aldı.


Beylikova ilçe programları kapsamında Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesini de ziyaret eden Vali Çakacak, sınıfları gezerek öğrencilere nasihatlerde bulundu. Vali Çakacak, "Yeni şeyler öğrenmek hayatınız boyunca hiç bitmeyecek. Öğrenmeye ve öğretmeye her zaman açık olun. Hepinizi bu okuldan mezun olduktan sonra en iyi üniversitelerde görmek bizlerin en büyük dileğidir. Bu ülkenin geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Başarılı olmak için çok çalışmalısınız. Aldığınız iyi bir eğitim, bilgi ve birikiminizi daha çok artıracak ve toplumda büyük bir saygınlığına sahip olmanızı sağlayacaktır. Gelecekle ilgili hedeflerinizi büyük tutun ve bu hedeflere kararlılıkla yürüyün. Bizim için önemlisiniz, çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. İleride bizlerin yerini sizler alacaksınız. O nedenle, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, hem sizlerin hem de ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır" dedi.


Vali Çakacak'a bu ziyaretlerinde; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Beylikova İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Belediye Başkanı Özkan Alp ve ilgililer eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Haber
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor Haber
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri Haber
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor Haber
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Sinan Akçıl Özge Ulusoy Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Vali Çakacak Beylikova ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 15:07:19. #1.15#