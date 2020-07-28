Vali Bilmez, OSB'de kurulacak tekstilkent alanında incelemelerde bulundu
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Vali Bilmez, OSB'de kurulacak tekstilkent alanında incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni kurulacak olan tekstilkent alanında incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, OSB'de kurulacak tekstilkent alanında incelemelerde bulundu
28.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:00

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni kurulacak olan tekstilkent alanında incelemelerde bulundu.

Van'da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 'Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi' oluşturma çalışmaları sürüyor. Altyapı çalışmaları devam eden sanayi bölgesinde, ilk etapta 60 hektar alan üzerine kurulacak 42 fabrika ile yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmaların sürdüğü alana giderek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Van'ın en büyük sorunun işsizlik olduğunu ifade eden Vali Bilmez, bu projeyle en az 15 bin insanın işsizlik sorununun çözüleceğini söyledi. Tüm çalışmalarında özellikle işsizliğe yönelik projelere öncelik verdiğini dile getiren Vali Bilmez, "İnşallah bu proje kentimizdeki işsizliği önemli bir seviyede azalacaktır. Malumunuz devletimizin bu bölgede verdiği ciddi teşvikler var. Bununla birlikte sanayici iş adamlarımızın da talepleri oluşuyor. Batıda tekstil alanında faaliyet yürüten ciddi firmalar var. Merkezini veya ikinci bir üretim merkezini buraya taşımak istiyorlar. Şu anda organize sanayi bölgesinde 100 hektarlık alan üzerinde kurulması planlanan tekstilkent projemiz var. Bu proje en az 15 bin insanın çalışmasına imkan sunacak. Altyapısı birkaç aya kadar bitecek. İstekli firmalar var. O firmalar kendi fabrikalarını kuracak. İlk etapta 100 hektarlık alandan 42 tekstil fabrikasının kurulacağı 60 hektarlık kısmın altyapısını yapıyoruz. Geri kalanını da inşallah önümüzdeki süreçte de burası dolduktan sonra çalışmalarına başlayacağız. Pandemi bu süreci biraz duraklattı. Fakat kısa bir sürede yoğun çalışma ile burada fabrikaların yapıldığını göreceğiz" dedi.

İncelemelerde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, OSB Başkanı Mehmet Aslan eşlik etti. - VAN

Kaynak: İHA

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