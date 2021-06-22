Vali Bilgin ve Hanımefendiden Babalar Gününde Anlamlı Ziyaret…

Vali BİLGİN ve Hanımefendiden Babalar Gününde anlamlı ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte, 20 Haziran 2021 Pazar günü Babalar Günü münasebetiyle Şehidimiz Piyade Komando Er Tuncay DUMAN' ın bizlere emaneti olan değerli ailesini Kavakdere Köyünde...