Vali Bilgin Pınarhisar'da incelemelerde bulundu

20.08.2019 10:06

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından eski devlet hastanesi ve kullanıma hazır öğrenci yurdunda incelemelerde bulunan Bilgin, son olarak "Kırk Yalan Tahsin" filmi set alanını ziyaret ederek, oyuncularla bir araya geldi.

Vali Bilgin, Pınarhisar'ın gelişime açık olduğunu, bu nedenle ilçedeki yatırımlara önem verdiklerini belirtti.

En kısa sürede aile sağlığı merkezinin hizmete açılacağını ifade eden Bilgin, yatırımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA