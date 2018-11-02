Vali Bilgin'in Ziyaretleri

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin ile eşi İlknur Bilgin ilk olarak Kıbrıs Gazisi Celalettin Koç'u evinde ziyaret etti.

Ardından İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Bilgin, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgin, ardından yeni yapılan İlçe Müftülüğü binasında incelemelerde bulundu.



Son olarak Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Bilgin, burada yaşlılar ile sohbet etti.

Ziyarettlerde, Lüleburgaz Kaymakam Vekili Hakan Özarslan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Sami Saçkan, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Karaman ve eşleri katıldılar.