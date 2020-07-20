Vali Baruş'tan şehit ailesine taziye ziyareti
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Vali Baruş'tan şehit ailesine taziye ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Baruş'tan şehit ailesine taziye ziyareti
20.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:31

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagehan Baruş ile Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2'nci Hudut Komutanlığı Hisar Üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesi'nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Baruş, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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