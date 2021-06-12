Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım Şehit Ailelerinin Acılarını Paylaştı
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Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım Şehit Ailelerinin Acılarını Paylaştı

Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım Şehit Ailelerinin Acılarını Paylaştı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Mardin Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Mardin Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç'ın ailesini ziyaret etti.

Kuran-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Şehidimiz Piyade Er Rıdvan Sağdıç hayırla yad edildi.

Şehidimizin ailesiyle sohbet eden Vali Yıldırım, "Şehitlerimizin geride kalan anne-baba ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. " dedi.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Saray Kaymakam V. Asalet Karabulut, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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