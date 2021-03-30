Vali Akbıyık, yeni halk pazarında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Akbıyık, yeni halk pazarında incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Akbıyık, yeni halk pazarında incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2021-2023 Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanan halk pazarında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2021-2023 Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanan halk pazarında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, eski hükümet konağı otoparkında 750 metrekare üzerine kurulan 34 stantlı halk hazarı çalışmalarını yerinde denetledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, göreve başladıklarında ilk olarak 2020-2023 programı hazırladıklarını ifade etti. Akbıyık, "2020-2023 programımızda en önemli projelerimizden biri ve Hakkari ilimizde hiç olmayan büyük bir halk pazarı yapmaktı. Halk pazarının yapımı için Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapım protokol imzaladık. Yaklaşık 500 bin TL'ye mal olacak halk pazarımızın 1 Nisan 2021 tarihinde hizmete girecek şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, yeni halk pazarında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Cem Adrian Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Caner Erkin Mesut Bakkal İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Akbıyık, yeni halk pazarında incelemelerde bulundu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:53:33. #1.16#
title