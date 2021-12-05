Valencia 2021-22 İspanya Kral Kupası'nda Oynayacağı İlk Maçına Hazırlanıyor

Valencia, 2021-22 sezonu İspanya Kral Kupası'nda oynayacağı ilk maç olan Utrillas maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Dugout - Spor Haberleri

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