Valencia 2021-22 İspanya Kral Kupası'nda Oynayacağı İlk Maçına Hazırlanıyor
Valencia, 2021-22 sezonu İspanya Kral Kupası'nda oynayacağı ilk maç olan Utrillas maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Valencia, 2021-22 sezonu İspanya Kral Kupası'nda oynayacağı ilk maç olan Utrillas maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Dugout - Spor Haberleri
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