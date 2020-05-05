Vader Immortal: A Star Wars VR Series, PlayStation VR'a Geliyor
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Vader Immortal: A Star Wars VR Series, PlayStation VR'a Geliyor

Vader Immortal: A Star Wars VR Series, PlayStation VR'a Geliyor
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

PlayStation VR sahibi olup da sağlam bir Star Wars deneyimi yaşamak istiyorsanız, yakın bir zamanda bu isteğinize cevap verebilecek bir oyun Sony'nin sanal gerçeklik platformuna çıkışını gerçekleştirecek.

PlayStation VR sahibi olup da sağlam bir Star Wars deneyimi yaşamak istiyorsanız, yakın bir zamanda bu isteğinize cevap verebilecek bir oyun Sony'nin sanal gerçeklik platformuna çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation VR için Vader Immortal: A Star Wars VR Series duyurusu yapıldı.

ILMxLAB tarafından geliştirilmiş olan Vader Immortal: A Star Wars VR Series, 2019 yılı içerisinde Mayıs, Eylül ve Kasım olmak üzere üç bölüm halinde Oculus Quest ve Oculus Rift S için satışa sunulmuştu. Senaryosu The Dark Knight üçlemesinin de senaryosunu yazan David S. Goyer tarafından yazılmış olan oyun, 2016 yılındaki Star Wars Celebration sırasında duyurulmuştu.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series PlayStation VR için Ne Zaman Çıkacak?

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith ve Rogue One: A Star Wars Story arasındaki bir zamanda geçen Vader Immortal: A Star Wars VR Series için henüz net bir çıkış tarihi verilmiş değil ama bu Yaz mevsiminde bizlerle olacağı söyleniyor.

İlk bölümde yeni müttefikleriniz ile Dark Vader'ın gizemli kalesine girecek ve Sith Lord'un kendisi dahil zorlu düşmanlar ile başa çıkmak zorunda kalacaksınız. Galaksinin kurtuluşuna veya yok oluşuna giden yolda kilit bir rol oynayacaksınız.

İkinci bölümde, kalenin derinliklerine olan yolculuğunuz devam edecek. Sith Lord'un yol göstericiliğinde, ışın kılıcı yeteneklerinizi geliştirmeye devam ederken Mustafar gezegeni ile ilgili eski bir gizemin arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışacaksınız.

Üçüncü ve son bölüm ise serinin kapanış perdesi olacak. Işın kılıcınız ve Force güçleriniz ile bir ordu kuracak ve Dark Vader'ın kalesine saldırı düzenleyeceksiniz. Elbette Darth Vader hazırlıksız olmayacak. Öncesinde Stormtrooper'lar ve İmparatorluk komuta ile yapacağınız zorlu savaşlardan sonra, Mustafar gezegeninin kaderini belirleyecek olan Dark Vader ile yapacağınız nihai bir savaş sizi bekleyecek.

Kaynak: Tamindir

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