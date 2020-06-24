"Uzaktan eğitimi başarıyla tamamladık"
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"Uzaktan eğitimi başarıyla tamamladık"

Küresel salgınla beraber geçiş yapılan uzaktan eğitim sürecine, ilk günden itibaren sorunsuz adapte olduklarını dile getiren İKÜ MYO Müdürü Dr. Öğr.

24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:23

Küresel salgınla beraber geçiş yapılan uzaktan eğitim sürecine, ilk günden itibaren sorunsuz adapte olduklarını dile getiren İKÜ MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, "10 yıllık uzaktan öğretim tecrübemiz ve sahip olduğumuz CATS sistemi ile senkron ve asenkron olarak eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamladık. Bu konudaki deneyimimiz bize uzaktan eğitimde ivme kazandırdı" dedi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Covid-19 pandemi sürecinde eğitime uzaktan devam etme kararı almasının ardından, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) olarak 10 yıllık uzaktan öğretim tecrübesi ve sahip oldukları CATS (Computer Aided Training & Educational Services) sistemi ile öğrencilerine ulaşmaya devam ettiklerini belirten İKÜ MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kesici, "26 örgün öğretim, üç ikinci öğretim programıyla hiç ara vermeden senkron ve asenkron olarak eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamladık" diye konuştu.

Uzaktan öğretim sürecinin ilk periyodunda YÖK tarafından yayımlanan 'üniversitelerde küresel salgın sürecinde uzaktan öğretim uygulamaları' anket sonuçlarına değinen Kesici, "Türkiye'deki vakıf üniversitesi meslek yüksekokulları arasında program sayısına göre 'canlı sınıf olarak işlenen ders sayısı bakımından' ilk sıralarda yer aldık. Uzaktan eğitim sürecinin başında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilerek Türkiye'de çok az sayıda üniversitenin başarabildiği 'Dispeçer' (Uçuş Harekat Uzmanı) eğitimi verme yetkisine sahip olduk" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN SOSYALLEŞMESİNİ DE SAĞLADIK"

Bu süreçte uzaktan erişim ve interaktif yöntemler ile uygulamalı dersler için laboratuvarları da öğrencilerin kullanımına sunduklarını ifade eden Kesici, "Aynı zamanda düzenlediğimiz webinarlar (e-seminer) ile öğrencilerimizi alanında uzman kişilerle buluşturup mesleki eğitimde teori ve sektörel pratiklerin entegrasyonunu sağladık. Bu kapsamda bahar yarıyılı uzaktan eğitim sürecinde sektör duayeni olan 55 konuşmacının katılımıyla öğrencilerimize yönelik 54 webinar gerçekleştirdik ve bu e-seminerlere 2 bin 550 öğrencimiz katılım sağladı. Milli bayramlarda ve özel günlerde öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirdik" dedi.

"2 BİN KİŞİLİK E-MEZUNİYET TÖRENİ PLANLIYORUZ"

Mezun olacak öğrencilerin katıldığı mezuniyet partileri de düzenlediklerini sözlerine ekleyen Kesici, "Ayrıca meslek yüksekokulumuzun tüm öğrencileri ve velilerinin katılımıyla düzenlenecek 2 bin kişi kapasiteli bir e-mezuniyet töreni planlıyoruz" diye konuştu.

GÜNDE ORTALAMA BİN 150 ÖĞRENCİ EŞ ZAMANLI OLARAK DERSLERE KATILDI

Bahar yarıyılı uzaktan öğretim sürecinde sanal ortamda çevrimiçi ve çevrimdışı 470 ders oluşturulduğunu söyleyen Sinan Kesici, "Bu derslere ilişkin 9 bin 6 kaynak paylaşıldı, öğrencilere yönelik bin 64 ödev oluşturuldu ve 5 bin 507 adet duyuru mesajı iletildi. Aynı zamanda, sanal ortamda final sınavları hariç 350 adet 'sınav, kısa sınav, test ve proje' gerçekleştirildi, 2 bin 220 adet senkron ders işlendi ve bu dersler kayıt altına alınarak öğrencilere tekrar yapma imkanı sağlandı. Toplamda 82 bin kapasiteli bu derslere günde ortalama bin 150 öğrenci olmak üzere, toplam 32 bin 500 öğrencimiz eş zamanlı katılım sağladı. Uzaktan öğretim final sınavları için sanal ortamda yaklaşık 2 bin 750 öğrencinin eş zamanlı katılacağı 550 çevrimiçi sınav gerçekleştirildi. Temmuz ayında başlayacak olan yaz okuluyla ilgili hazırlıklarımız da uzaktan öğretim olarak 997 ders ile tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"Covid-19 pandemi süreci bizlere online uygulamaların yaygınlaşacağını ve hayatımızın bir parçası olacağını gösterdi" diyen Kesici, "Yeni normalde gerek uzaktan eğitim sürecinde gerekse örgün eğitimde tecrübeli uzman akademik kadromuz ve teknolojik altyapımız sayesinde öğrencilerimize sunduğumuz eğitim öğretim araçlarıyla öncü olmaya devam edeceğiz. Yeni normal sürecinde güçlü sektörel iş birliklerimizle öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinde uygulamalı alanlarda deneyim kazanmasını sürdüreceğiz. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamındaki anlaşmalarımız ve planlamalarımızla öğrencilerimizin mesleki eğitimde iş yapma becerilerini artırarak çeşitli sektörlere nitelikli çalışanlar kazandırmak ana hedeflerimizden biri olacak" dedi.

"UZAKTAN EĞİTİMİN ARAÇLARINI 10 YILDIR AKTİF KULLANIYORUZ"

Uzaktan öğretim sürecinde yararlanılan CATS (Computer Aided Training & Educational Services) eğitim ve iş birliği yönetimi sistemi hakkında bilgi veren İKÜ Genel Sekreteri Ender Rıza Ekici, "2011 yılından beri aktif bir şekilde CATS sistemini kullanıyoruz. CATS bir öğrenim yönetim sistemi olup birçok araç içeriyor. Bu araçlar; içerik yönetimi, iş birliği ve ölçme değerlendirme şeklinde üç ana başlık altında gruplandırılabilir. Covid-19 pandemi sürecinde de alınan tedbirler kapsamında geçilen uzaktan eğitim dönemine hem öğrencilerimiz hem de akademik ve idari personelimiz ile çok hızlı ve etkin bir biçimde uyum sağladık. 23 Mart'ta başladığımız uzaktan eğitim sürecimizde bin 945 derste 11 bin 235 öğrenciyi ağırlayan sistemimizle iyi bir performans gösterdik ve bahar dönemini tamamladık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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