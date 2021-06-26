Uzak Doğu esintili kıyafetiyle F.Bahçe seçimine gelen Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
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Uzak Doğu esintili kıyafetiyle F.Bahçe seçimine gelen Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimlerde üyeler oylarını kullanmaya devam ediyor. F.Bahçeli ünlü sanatçılar da sandık başına geldi. Ekranların ünlü ismi Metin Uca'nın kongrede tercih ettiği kıyafet ise dikkat çekti. Uzak Doğu esintili bir tarz tercih eden Metin Uca'nın kıyafeti, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin giydiği elbiseye benzetildi.

Fenerbahçe kongresi şölen havasında geçiyor. Bugün Başkan Ali Koç, Sarı-Lacivertliler'de ikinci dönemine start verecek. Saat 17.00'ye kadar oy verme işlemi devam ediyor. Camianın önde gelen isimleri gibi F.Bahçeli sanatçılar da oy vermeye katıldı.

YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

Koyu Fenerbahçeli olan sanatçı Metin Uca'nın tarzı ise dikkat çekti. Uca'nın tercih ettiği kıyafet, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin üstündeki elbiseye benzetildi. Sosyal medyada eğlenceli yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlar:

Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle oy atmaya gelen sanatçı Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Uzak Doğu esintili kıyafetiyle F.Bahçe seçimine gelen Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
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Uzak Doğu esintili kıyafetiyle F.Bahçe seçimine gelen Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi - Haberler Spor
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