Uzak Doğu esintili kıyafetiyle F.Bahçe seçimine gelen Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi

Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimlerde üyeler oylarını kullanmaya devam ediyor. F.Bahçeli ünlü sanatçılar da sandık başına geldi. Ekranların ünlü ismi Metin Uca'nın kongrede tercih ettiği kıyafet ise dikkat çekti. Uzak Doğu esintili bir tarz tercih eden Metin Uca'nın kıyafeti, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin giydiği elbiseye benzetildi.