Uzak Doğu esintili kıyafetiyle F.Bahçe seçimine gelen Metin Uca, Recep İvedik'e benzetildi
Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimlerde üyeler oylarını kullanmaya devam ediyor. F.Bahçeli ünlü sanatçılar da sandık başına geldi. Ekranların ünlü ismi Metin Uca'nın kongrede tercih ettiği kıyafet ise dikkat çekti. Uzak Doğu esintili bir tarz tercih eden Metin Uca'nın kıyafeti, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin giydiği elbiseye benzetildi.
Fenerbahçe kongresi şölen havasında geçiyor. Bugün Başkan Ali Koç, Sarı-Lacivertliler'de ikinci dönemine start verecek. Saat 17.00'ye kadar oy verme işlemi devam ediyor. Camianın önde gelen isimleri gibi F.Bahçeli sanatçılar da oy vermeye katıldı.
YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ
Koyu Fenerbahçeli olan sanatçı Metin Uca'nın tarzı ise dikkat çekti. Uca'nın tercih ettiği kıyafet, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin üstündeki elbiseye benzetildi. Sosyal medyada eğlenceli yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlar: