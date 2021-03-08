Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Kayseri'de uyuşturucu satmak suçundan yargılanan 4 sanığa toplamda 63 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan sanıklar Adem Karakaya, İbrahim Yıldız, Ceylan Erkip ve Hacer Satılmış SEGBİS ile katıldı.

Sanıklar yaptıkları savunmalarında uyuşturucu satmadıklarını ve sadece içtiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında Adem K.'ya 7 yıl 7 ay hapis cezası ve 30 bin TL para cezası, İbrahim Y.'a 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 37 bin para cezası, Ceylan E.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin TL para cezası, Hacer S.'a 15 yıl hapis cezası ve 30 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı