Uyuşturucu satan yabancı uyruklu şahıs kıskıvrak yakalandı

Ünraniye'de uyuşturucu madde satışı yapan yabancı uyruklu bir şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın yakalandığı adreste yapılan aramada 1 kilo 900 gram kubar, 900 gram Afgan sakızı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 altın bilezik, 2 altın yüzük, 4 altın küpe ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapan şahıs tutuklandı.

Sancaktepe'de 13 Kasım Cumartesi günü polis tarafından yakalanan ve hakkında "kullanmak İçin uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılan bir şahıs uyuşturucu maddeleri Ümraniye'de yabancı uyruklu A.B. isimli şahıstan temin ettiğini belirtti. A.B. isimli şüpheli şahıs, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, 15 Kasım Pazartesi günü Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesinde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 900 gram kubar maddesi, 900 gram afgan sakızı, 522 adet ecstacy hap, 82 gram taş kubar, 55 gram toz kubar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 4 bin adet şeffaf poşet, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 765 TL nakit para, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 adet altın bilezik, 2 adet altın yüzük, 4 adet altın küpe, 1 adet zincire takılı altın kolye ele geçirildi.

Yakalanan şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan 16 Kasım tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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