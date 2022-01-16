Uyuşturucu kullanıcısı yol kontrolünde yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu kullanıcısı yol kontrolünde yakalandı

Uyuşturucu kullanıcısı yol kontrolünde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar, satır ve bıçak ele geçirdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar, satır ve bıçak ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gölyaka bağlantı yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine S.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu. Şahsın üzerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, 3 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içmede kullanılan aparat, taşınması yasak olan bıçak ve satır buldu. Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı. - DÜZCE

Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar, satır ve bıçak ele geçirdi.

title